Última actualització Dimarts, 28 de febrer de 2017 14:20 h

Diferents entitats i partits ja s'hi han mostrat en contra

17 ( 1 vot ) Carregant Carregant



L'ONG ultraconservadora i catòlica madrilenya Hazte Oír ha engegat una campanya de publicitat amb missatges d'odi cap a les persones transgènere i el col·lectiu LGTBI en general. Les accions s'han centrat a enviar frases com "els nens tenen penis i les nenes tenen vulva" o alguna d'encara més perversa com "si neixes home, seràs home. Si neixes dona, seguiràs sent dona". Partits i entitats ja han iniciat mobilitzacions perquè els alcaldes per on passi l'autobús prohibeixin aquesta publicitat.

Tant el PDeCat de Sant Cugat, una de les ciutats per on té previst circular aquest autobús, juntament amb l'Hospitalet i Barcelona durant els dies 3 i 4 de març, com Esquerra Republicana, han mostrat el seu rebuig cap a la campanya de l'ONG madrilenya Hazte Oír.

Els republicans demanen als ajuntaments afectats "accions per aturar la campanya" i han explicat que han denunciat davant la fiscalia que "aquesta campanya atempta contra la dignitat de les persones".

D'altra banda, els primers a posicionar-se al PDeCat han estat els de Sant Cugat que han emès un comunicat on mostres "el rebuig per una campanya que va en contra de la diversitat sexual" i afegeixen que "aquest autobús no és benvingut a casa nostra".

Hazte Oír és una associació ultraconservadora bolcada en la defensa de la família catòlica, contra els drets del col·lectiu LGTBI, antiavortista radical i bel·ligerant contra el procés independentista català. Cal recordar que l'anterior ministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz, segons consta al BOE, va considerar declarar l'ONG d'utilitat pública perquè promou "l'interès general". Hazte Oír s'ha declarat obertament contrària el matrimoni homosexual i de l'avortament voluntari, sense contemplar cap supòsit, és coneguda també pel seu activisme contra elm procés independentista amb accions com reclamar que el Monestir de Montserrat no es faci servir per fins polítics independentistes o que caigui el pes de la llei damunt els que desafien l'Estat amb la independència, també va ficar-hi cullerada al cas dels Papers de Salamanca, amb les xiulades a l'himne espanyol a la Copa del Rei, van voler boicotejar el 9-N i van promoure el retorn de l'Aznar.

Notícies relacionades

També s'ha creat una petició a Change.org per prohibir la circulació d'aquest autobús i amb només 24 hores ja ha superat les 50.000 firmes.