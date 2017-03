Moviments perquè la UE pressioni el Gobierno i faciliti el referèndum

Última actualització Dimecres, 1 de març de 2017 05:00 h

La co-presidenta dels Verds/ALE al Parlament Europeu diu que Madrid “hauria de permetre” una votació

Un mes després que el president Puigdemont, junt amb el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Exteriors, expliqués a la Unió Europea que "amb el referèndum Europa no podrà mirar cap a una altra banda; ha de ser part de la solució", a poc a poc es comencen generar moviments perquè, efectivament, la UE sigui part de la solució i no pas un element més del bloqueig polític espanyol.

La co-presidenta del grup dels Verds/ALE al Parlament Europeu, Ska Keller, avui s'ha mullat sobre el rol de la Unió: "com a mínim pot pressionar al govern espanyol perquè accepti obrir el diàleg amb Catalunya sobre el referèndum d'independència". Keller no ha amagat que el Gobierno "no ha estat massa obert al diàleg pel que hem vist".



La líder dels Verds/ALE, que ha signat el Manifest del Referèndum, una iniciativa del Pacte Nacional del Referèndum convocat pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat que "és molt normal que la gent tingui el dret a decidir, i per això hi dono suport, penso que la gent de Catalunya ha de tenir el dret a decidir” i ha fet una crida a les institucions europees, que poden fer alguna cosa per demanar aquest diàleg que és tan necessari. Correspon als catalans triar el camí que volen, però pressionar el govern espanyol perquè estigui obert al diàleg és, com a mínim, una cosa que podem fer”.