Coscubiela entra en còlera en veure que el Parlament es prepara per a la unilateralitat

Última actualització Dimarts, 28 de febrer de 2017 15:25 h

CSQP s'oposa a tramitar "el nyap" de JxSí pel reglament i a "degradar" la cambra

ACN Barcelona .- El portaveu parlamentari de CSQP, Joan Coscubiela, ha assegurat que el seu grup s'oposa a la tramitació "del nyap" que ha impulsat JxSí per modificar el reglament del Parlament. Però ha advertit també que s'oposaran amb "resistència de llarg recorregut" a una "degradació" de la cambra. No volen contribuir a fer "un pas més" en aquest sentit perquè creuen que modificar la norma que regeix la cambra s'ha de fer de forma "assossegada" i amb "ampli suport". Per això no creuen que la via per aconseguir el referèndum siguin "suposades astúcies per enganyar l'Estat", ha afegit Coscubiela en roda de premsa aquest dimarts al Parlament. Després de la decisió de la Mesa d'admetre a tràmit de forma "condicionada" la modificació que planteja JxSí –una proposta "descerebrada"-, la coalició d'esquerres obre la porta a demanar també una reconsideració.

Per Coscubiela la proposta de JxSí per reformar el reglament és "descerebrada" perquè obre la porta que es tramitin llei "per lectura única, sense debat ni esmenes i en què una majoria al Parlament pogués imposar-se sobre el Parlament sense aval social ni polític".

"Cada cop que JxSí intenta una astúcia, fa un pas més en la degradació del Parlament", ha etzibat Coscubiela a la coalició independentista. Per això s'han oposat a la Mesa a admetre-ho a tràmit però ha advertit alhora que s'oposaran "que tiri endavant".

Per això "és bastant probable" que un cop admesa a tràmit de forma "condicionada", CSQP se sumi a les peticions de reconsideració com han plantejat altres grups de l'oposició. "Però malauradament tenen majories i això tirarà endavant", ha augurat Coscubiela.

En aquest sentit, i malgrat que l'Estat posi "difícil" la via del referèndum, aconseguir-lo no passa al seu entendre per "suposades astúcies per enganyar" el govern espanyol, "estafar" els ciutadans i "degradar" el Parlament. "Que no comptin amb nosaltres", ha assenyalat el portaveu parlamentari.

Coscubiela ha avalat fins i tot com a "més coherent" en tot cas les crides a la desobediència de la CUP. "El pla B no és un referèndum amb astúcia sinó unes noves eleccions amb trampa", ha advertit Coscubiela assenyalant indirectament JxSí.

D'altra banda, Coscubiela ha posat en valor els suports que ha recollit fins ara el Pacte Nacional pel Referèndum, una fita que "desmenteix la idea que no hi ha aliats a Espanya i Europa". "Aquest és el camí", ha assegurat el portaveu parlamentari adjunt de la coalició d'esquerres després que els seu grup s'hagi reunit amb el comitè executiu del Pacte. "Que es deixin d'estratègies, plans B i gestos d'audàcia", ha insistit als grups parlamentaris independentistes.

