[Vídeo] El clip que arruïna les esperances unionistes d’aturar el procés

Última actualització Dimarts, 28 de febrer de 2017 15:40 h

Bona part de la premsa unionista confia que l’aparent bona sintonia entre Junqueras i Sáenz de Santamaría farà descarrilar els plans de Puigdemont

22 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre – Davant la incertesa màxima sobre el futur immediat del xoc entre Catalunya i Espanya, qualsevol detall és una vàlvula d’oxigen perquè periodistes i opinadors facin afirmacions ufanoses sobre el backstage d’aquest procés, creient-se millor informats que ningú. No obstant això, la llista seria infinita si reviséssim les prediccions i sentències saberudes que, passat un temps, han acabat sent fallides, començant per la pròpia investidura de Puigdemont.

Notícies relacionades

L’últim gest que s’ha llegit entre línies és una fotografia presumptament còmplice entre Oriol Junqueras i Soraya Sáenz de Santamaría al Mobile World Congress, que ha fet cridar “Bingo!” i destapar el xampany a més d’una redacció periodística. Ho interpreten com un símbol que el pla per aturar el full de ruta del govern Puigdemont està més avançat del que sembla. El vídeo de l’episodi, però, arruïna la teoria per tots costats i converteix la imatge en una anècdota.Les portades d’avui d’El Mundo i La Vanguardia (i no són els únics tant en paper com digitals) recullen una instantània dels vicepresidents dels dos territoris amb Oriol Junqueras agafant per les espatlles Soraya, com si del seu pare es tractés. Mentrestant, ella somriu i fa la sensació que està passant una molt bona estona. Al costat, el Rei, per sobre del bé i el mal –literalment en aquest cas, donada l’alçada–, també somriu. La interpretació del diari madrileny mitjançant un peu de foto en majúscules i en un lloc destacat és clara: “La complicitat dels vicepresidents”. El rotatiu del Grupo Godó segueix la mateixa línia, subratllant les “escenes de distensió” entre tots dos.L’ego d’aquells qui es creuen els més sagaços de la classe s’infla com un paó, perquè ja fa setmanes que fan córrer la brama que la Moncloa considera Puigdemont un cas perdut i opta per mimar Junqueras. Un president d'ERC que, alhora, estaria esperant el fracàs del referèndum per convocar uns nous comicis i aconseguir la presidència de la Generalitat. Tot plegat, basant-se en diverses reunions bilaterals entre vicepresidents, que suposadament tenen bona relació. Amb la fotografia, veurien saciada la set de conspiració i de demostrar que van un pas endavant que la resta.Ara bé, el vídeo de tota la seqüència és ben evident: per protocol, Soraya havia d’estar al costat del rei, però la corpulència tant de Felip VI com de Junqueras la deixava en un segon terme inadmissible per tot un govern d’Espanya. Algú ho va advertir i ella va fer el moviment, amb un gest d’humanitat fugaç de Junqueras per ajudar-la a col·locar-se. Així, malgrat la fotografia, la unidad de España segueix tan en perill com la setmana passada.