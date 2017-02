Última actualització Dimarts, 28 de febrer de 2017 19:30 h

Fins ara ha estat cobrant un sou públic com a indemnització d'ex-alt càrrec

Podria ser un gag dolent del Polònia però: un cop més, la realitat supera la ficció. I és que qui fou ministre d'Indústria, Comerç i Turisme amb Rajoy i màxim líder dels populars a les Illes Canàries, José Manuel Soria, torna a ser notícia. Ho va ser, i de manera sonada, quan va haver d'abandonar la primera línia política en mig de l'escàndol de la publicació dels Papers de Panamà on, entre molts altres, hi sortia el seu nom.

Déu escanya però no ofega. De la crisi política que va viure en primera persona n'ha fet una virtut. José Manuel Soria, que tenia un entramat a Panamà, va haver de deixar la política. Gràcies a això, ha estat cobrant prop de 4.500 euros mensuals, un sou públic el qual tenia dret com a indemnització en esdevenir un ex-alt càrrec de l'Estat. Ara, ha pogut crear una empresa 'Sorben Partners' (una mescla del seu cognom i el de la seva dona, Carmen Benítez) que es dedicarà a "l'assessorament i consultoria per a l'expansió nacional i internacional d'empreses, facilitant solucions comercials, financeres, jurídiques, tècniques i fiscals, incloent-hi la realització d'estudis de mercats".

No cal dir que Soria és un tot un expert en "temes fiscals" i "internacionals" i de ben segur que podrà ajudar a altres empreses a no cometre els mateixos errors que ell i a poder-se beneficar d'ajudes públiques per a tirar endavant les seves activitats.

L'empresa, ubicada a Las Palmas de Gran Canària, va començar les seves operacions el passat 1 de febrer, amb un capital de 3.000 euros i Soria hi figura com a únic administrador.

