Podem provoca la primera guerra del nou partit de Colau

La força morada denuncia quotes de partit i la manca de participació a l'hora de prendre decisions importants

Encara segueix en plena fase de constitució, però això no ha frenat la primera guerra oberta entre Podem, liderat per Albano Dante, i la nova força d'esquerres amb la qual Ada Colau vol fer el salt a les eleccions catalanes, 'Un País en Comú'.



Les crítiques van des de la conformació dels nous òrgans de la direcció, com es trien i qui tria les persones que ocuparan l'executiva (30 persones) i el Consell Nacional (120 persones) en la proposta d'una llista de consens entre els diferents partits, fins a la manca de participació ciutadana. La força morada denuncia que el millor consens "no és aquell al qual puguem arribar les cúpules dels partits" sinó el consens sorgit de la lliure elecció de totes i cadascuna de les persones que creuen en aquest projecte. Els podemites s'erigeixen com a exemple de com ha de ser la nova formació, que tot apunta que serà liderada per Xavier Domènech, per sentenciar que "no entenem que no sigui la gent qui triï lliurement d'entre totes aquelles persones que poden aportar alguna cosa als òrgans de direcció".

Un procés sense les bases

Podem Catalunya denuncia el poc grau de participació a l'hora de prendre decisions "tan importants com les que tenim sobre la taula". Per això critica que es vulgui limitar la participació "i el dret a decidir" només a les persones que puguin assistir a l'assemblea presencialment. Un funcionament que Podem "fa molt temps que hem deixat enrere que restringeix a uns pocs la participació política" i suposa tancar les portes a persones que viuen lluny de Barcelona, amb mobilitat reduïda o que no tenen mitjans de transport.

Avís per a navegants

Podem no tolerarà que el partit sigui un espai on imperi la vella política, per això ha avisat que "tres mesos després d'iniciar aquest procés, des de la direcció de Podem Catalunya posarem en marxa els mecanismes per tal que totes i cadascuna de les persones de la nostra organització facin una avaluació dels seus resultats". Un avís per marcar distàncies amb el projecte de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i que pretèn que totes les esquerres catalans es dilueixin en el seu projecte polític.

