La sorprenent pregunta de Compromís que deixarà 'zombi' al govern espanyol

Una pregunta "absurda" al Senat per a "protestar per la poca qualitat de les respostes de l'Executiu"

Compromís pel País Valencià està fart que el govern espanyol respongui de manera banal i amb manca de detalls i qualitat. Així que, per a protestar, ha decidit formular una pregunta ben sonada que, si més no, ha aconseguit cridar l'atenció. "Quins protocols té adoptats el Govern davant la possibilitat d'una apocalipsi zombi?" amb aquesta qüestió, Compromís ha registrat la pregunta més absurda de la història de la democràcia estatal.

Carles Mulet, Compromís



queixa que la funció de control parlamentari "es veu impedida per part de l'Executiu", en fer arribar als senadors respostes que "no aporten cap tipus d'informació" malgrat obeir a demandes "concretes, clares i inequívoques" d'informació.

Exemples concrets



Mulet ha posat un exemple concret d'aquesta pràctica "d'evasió de contestar" com quan ell mateix ha presentat centenars de preguntes sobre municipis que incompleixen la llei de memòria històrica que al final tenen "una sola resposta genèrica" on el Govern es limita a remetre a la legislació ja coneguda.





El text de la pregunta, que encara haurà de passar pel filtre de la Taula del Senat abans que arribi al Govern, s'ha conegut avui dimarts com un gest per comprovar si la Secretaria d'Estat de Relacions amb les Corts "reflexiona sobre la inutilitat i inconcreció "de les seves respostes per escrit.Carles Mulet es