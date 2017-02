ERC comença els tràmits per suprimir el Consell Comarcal del Barcelonès

Última actualització Dimarts, 28 de febrer de 2017 18:45 h

La informació de Més Economia i directe!cat sobre la denuncia de la Sindicatura de Comptes gesta els primers moviments per tancar el CCB

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



@JoanSole_ .- Adjudicacions dubtoses, comptabilitat en entredit, complements salarials sense justificar, venda de terrenys, desviacions, imprevistos en les contractacions, indemnitzacions sense supervisió, venda d'habitatges per sota del preu de mercat i contractes sense concurs públic, entre altres, són algunes de les denúncies que la Sindicatura de Comptes ha fet constar en un informe molt contundent contra el Consell Comarcal del Barcelonès, ja en mans del Fiscal i amb al·legacions de la institució comarcal.

Esquerra Republicana mou fitxa, i ho fa demanant la supressió del CCB. En una roda de premsa protagonitzada per la secretària general dels republicans, Marta Rovira, el vicepresident de la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras i el portaveu d'ERC al Consell Comarcal del Barcelonès, Jordi Coronas, els republicans han anunciat que han iniciat els tràmits per transferir les poques competències de l'òrgan a altres administracions. Rovira, ha assegurat que "les administracions públiques s'han d'adaptar a les necessitats dels ciutadans", i que el Consell Comarcal del Barcelonès "és un òrgan duplicat que pràcticament no té competències" i, per tant "defensem suprimir-lo, perquè no és una administració útil".



L'operació consistiria a "traspassar les poquíssimes competències que té a l'AMB o els ajuntaments i eliminar la institució". La mateixa proposta que varen aprovar els socialistes de Barcelona en el seu XXIè Congrés de la federació de la capital, que apostaven perquè l'Àrea Metropolitana de Barcelona absorbís el personal i les competències del CCB, ja que, en paraules del president de la federació socialista de Barcelona, Jaume Collboni, "no té sentit tenir fins a quatre o cinc nivells administratius" i afegir que el consell és un ens "històric que no s'entén de cara al futur".

El vicepresident de la Diputació de Barcelona, Guiteras, ha posat sobre la taula l'informe de la Sindicatura per reblar que hi ha "evidencia múltiples irregularitats i procediments sota sospita" i que, per tant, "per responsabilitat amb la ciutadania, hem d'exigir arribar fins al fons de la qüestió i que es depurin responsabilitats". Jordi Coronas, portaveu d'ERC al CCB, ha anunciat que ja han registrat la moció per suprimir l'ens comarcal, un text que es debatrà al ple del pròxim 15 de març, i que, segons el republicà, seria "una sorpresa" que no s'aprovés per unanimitat".

Notícies relacionades