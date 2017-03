El Parlament andalús és el més obscur de tot l'Estat segons un estudi

Per diferents àrees, és el mateix Congreso que ocupa les últimes posicions en els rànquings específics com els d'"informació", "activitat parlamentària", "relació amb els ciutadans" i "transparència economicofinancera", "dret a l'accés a la informació" i "transparència en les contractacions, convenis, obres i subministres".

