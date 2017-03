La Cambra dels Lords britànica crida a combatre l’expansionisme espanyol a Gibraltar

Última actualització Dimecres, 1 de març de 2017 11:30 h

Un informe de Westminster insta el govern del Regne Unit a no entrar a discutir la sobirania del penyal perquè va en contra de la voluntat dels seus habitants

11 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre –La Cambra dels Lords del Regne Unit ha alertat del perill que l’Estat espanyol pugui intentar fer-se amb la sobirania de Gibraltar aprofitant les negociacions del Brexit. Un informe de la comissió per a la UE de la cambra alta de Westminster, el parlament britànic, parla clar: “El govern del Regne Unit ha de continuar en alerta i resistir qualsevol intent d’Espanya d’involucrar la diputa per la sobirania en les negociacions per deixar la UE i pels futurs acords comercials, o bé d’envair la sobirania de Gibraltar mitjançant les lleis o polítiques europees quan el Regne Unit estigui ‘fora de l’habitació’ després del Brexit”.

Notícies relacionades

Així, l’informe apunta a una possible maniobra del govern Rajoy per intentar canviar l’status quo gibraltareny amb el pretext d’afavorir les relacions comercials amb l’Estat. No obstant, els Lords creuen que “és d’interès mutu de Gibraltar i Espanya el fet de mantenir una frontera fluida i continuar amb una bona policia fronterera i cooperació judicial. Alhora, però, es mostren ferms a no cedir cap part de la sobirania i recomanen “enèrgicament” al 10 de Downing Street que no entri en converses amb Madrid sobre la sobirania del penyal en contra de la voluntat dels gibraltarenys.El territori va votar gairebé unànimement per mantenir-se en el club dels 28, per un 95,9% dels sufragis. No obstant, en els vuit mesos posteriors al referèndum, el líder polític de Gibraltar, Fabian Picardo, ha dit per activa i per passiva que no volen pertànyer a l’Estat espanyol: “Abans de ser espanyols, l’infern es glaçarà” . No obstant, l’exministre d’Exteriors, José Manuel García Margallo va pujar el to per aconseguir la cosobirania i el seu successor al càrrec, Alfonso Dastis, no ha canviat el discurs.