Soraya, citada al Parlament per l’operació Catalunya: demostrarà diàleg i hi anirà?

1 de març de 2017, 14.47 h

Arxivada la causa contra Venturós per no despenjar l'estel·lada en períodes electorals.

El jutge no hi veu cap delicte electoral perquè considera que exhibir una bandera no es pot entendre com un "acte de propaganda."





