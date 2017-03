A la llum les contradiccions de l'unionisme quan critica el futur reglament del Parlament

Última actualització Dimecres, 1 de març de 2017 15:50 h

Des de sindicats, elits polítiques i la caverna critiquen una acció que a Espanya s'ha fet altres vegades

L'unionisme està rabiós després que JxSí hagi registrat una reforma del reglament del Parlament que el prepara per a la unilateralitat. Es tracta d'una proposició de llei registrada per un sol grup parlamentari per tramitar-la en lectura única, és a dir en un sol debat. Una opció que fins ara només estava reservada pels projectes de llei del Govern i per les proposicions de llei signades per tots els grups. Un fet criticat per diferents sectors de l'unionisme des de polítics, sindicats o la mateixa premsa espanyola. Però obliden que Espanya s'ha practicat últimament.

Javier Solana ha fet un tuit sobre la reforma que vol aprovar JxSí al reglament del Parlament i ho ha titllat com un "Golpe parlamentario. Dispuestos a lo que sea. Incomprensible". Per fer-ho, a més, adjunta l'editorial de El País que carrega contra l'independentisme: "El secesionismo ultima un fraude para declarar la república catalana". Fins i tot, ha quedat retratat el president CCOO a Catalunya, Joan Carles Gallego, que ha piulat "Si vols mès democràcia no neguis democràcia. Si mitjà no és compatible amb el fi es perverteix el fi i no ets d fiar".

Doncs bé, un tuit de l'eurodiputat Ramon Tremosa posa al descobert que aprovar una llei per lectura única s'ha fet, i més d'un cop, a l'Estat, sense cap mena de crítica o atac per les mateixes forces que ara critiquen que el Parlament ho faci.

1- Aprovació exprés a petició de la UE

Un agost, PP i PSOE es van posar d'acord, per la pressió europea, a modificar la constitució sense referèndum. El 2 de setembre de 2011 el Congrés dels Diputats va aprovar, amb 316 vots a favor i 5 en contra, introduir de forma urgent a la Carta Magna el principi d'estabilitat financera per limitar el dèficit i es va fer per lectura única.

2- El Senat, també

Per a modificar la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, es va presentar una tramitació directa i en lectura única de la Proposició de Llei Orgànica perquè si a l'Estat s'havien de celebrar unes segones eleccions, la campanya electoral quedés reduïda a la meitat. També, en aquella ocasió, el 19 d'octubre del 2016, es volia evitar que unes possibles terceres eleccions se celebressin al Nadal.

3- El parlament Andalús en fa ús

Encara més recent és el cas del Parlament andalús que aquest mateix mes ha aprovat una modificació del reglament de la cambra a través de lectura única per incloure IU a la Mesa. Una mesura que demostra que aquesta pràctica és habitual. El punt es va desenvolupar per lectura única amb el consentiment de tots els grups (PP, PSOE C's entre ells) i amb suport per unanimitat.





Bon dia @javiersolana:

la tramitación de lectura única vale en el Congreso, el Senado y en Andalucía pero no vale para Catalunya? #marxem pic.twitter.com/dyPs0HlQc4 — Ramon Tremosa (@ramontremosa) 1 de març de 2017

