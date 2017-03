Mas marca un gol a la diplomàcia espanyola i explicarà el procés a Oxford i Harvard

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

Ja veurem si la Cagarrutetaneses té o no té raó, però he de dir que, sense ser ni de lluny allò que m'hauria agradat a mi, i que esperava d'uns polítics que es diuen independentistes, al menys en Francesc Homs va donar una imatge una mic menys penosa que la de l'Artur Mas, sense mostrar gaire valentia, al menys no va mostrar COVARDIA, que ja és molt.





Si això li comporta una condemna, mentre a l'Artur Mas el deixen lliure, a mi no m'estranyarà , com no em pot estranyar cap carallad...