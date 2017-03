Sis dels onze regidors de Barcelona en Comú no contribueixen al fons solidari del partit

Última actualització Dijous, 2 de març de 2017 05:00 h

Opacitat en el destí dels excedents salarials dels edils comuns que també tenen carnet dels partits integrants de la confluència

Guifré Jordan @enGuifre – Barcelona en Comú (BComú) ha posat en marxa un programa anomenat 'Filadora' per finançar iniciatives d’entitats socials. Ho fa amb els diners d’un fons solidari creat per “retornar a la societat” la diferència entre el sou que els seus càrrecs electes a Barcelona ingressen i els diners que s’acaben quedant en compliment del codi ètic de la formació, un màxim de 2.200 euros mensuals en 14 pagues. Una pràctica honorable que la majoria de partits no fan, però que ho podria ser més si hi hagués la certesa que tots els regidors hi participen. Directe!cat ha pogut saber, per fonts oficials de Barcelona en Comú, que només cinc dels onze regidors contribueixen al fons solidari.

La formació afirma que els 216.000 euros de despesa en entitats socials provenen dels excedents salarials de 2015 i 2016. No amaguen que només hi contribueixen regidors, i no càrrecs gerencials i de lliure designació. Tampoc publiciten, però, que si totes les persones de Barcelona en Comú fessin el mateix, el fons podria haver crescut a fins a 600.000 euros. Les mateixes fonts afirmen que la diferència entre el sou oficial i el sou real dels càrrecs no electes, entre 300.000 euros i 400.000 euros més en total entre 2015 i 2016, va a les arques del partit.Es tracta d’un càlcul elaborat pernomés amb les dades de la memòria de 2015 –l’únic disponible al web de BComú– , que pujava a gairebé 127.000 euros –deixant de banda els 57.000 euros de 5 dels 11 electes, els únics edils que apareixen a la memòria–. Tenint en compte que la formació va entrar al consistori el juny, aquest any, en què hi han estat els 12 mesos, la xifra ha de ser més elevada –tot i que també s’ha de tenir en compte l’entrada dels socialistes al govern– i, sumada a la de 2015, ha de depassar els 300.000 euros.En qualsevol cas, sobta que el fons dels comuns ‘només’ ascendeixi a 216.000 euros tenint en compte que, en els sis mesos de 2015 –i faltant les dades dels dotze de 2016–, només 5 regidors ja en sumin 57.000. BComú aclareix el dubte: els diners del fons només estan formats pels excedents d’Ada Colau, Gerardo Pisarello, Gala Pin, Eloi Badia i Josep Maria Montaner. O el que és el mateix: només els regidors que no tenen carnet de cap altra formació integrant de la confluència.BComú es pot escudar al·legant que no menteixen quan diuen que tots els seus regidors hi contribueixen, però sempre entenent que en queden exempts els sis que també formen part d’altres formacions, com ICV, EUiA i Podem. Ara bé, Colau és alcaldessa perquè la seva va ser la llista més votada en les últimes eleccions municipals. És clar, comptant ara sí també els regidors que tenen carnets dels ecosocialistes o dels 'podemites’.I què se’n fa dels excedents dels sis regidors que no aporten al fons, tenint en compte, com afirma BComú, que els 11 regidors compleixen el codi ètic?ha contactat amb Iniciativa que, preguntada pel destí dels excedents de Janet Sanz, Agustí Colom i Laia Ortiz – els tres d’ICV–, redirigeixen la qüestió a BComú. Alhora, aquests es reafirmen en que no saben què se’n fa i que el tema competeix als ecosocialistes. D’altra banda, aquest diari ha intentat contactar repetidament amb fonts oficials d’EUiA durant uns dies, per aclarir la qüestió pel que fa la seva única regidora a Barcelona, Mercedes Vidal, però no se n’ha sortit.Podem, només es fa responsable d’una regidora, Laura Pérez, i afirma aque si no contribueix al fons de BComú, ho fa a un d’equivalent del partit de Pablo Iglesias, anomenat Impulsa. De Jaume Asens afirma no poder-ne parlar ja que després de Vistalegre II va deixar de ser membre del Consell Ciutadà del partit. BComú tampoc en sap res, mentre que fonts de la quarta tinença d’alcaldia del consistori, també declinen fer declaracions al respecte.De l’opacitat que es desprèn de tot plegat, es pot afirmar que presumptament els onze compleixen el codi ètic, però només cinc retornen l’excedent al fons solidari de BComú, mentre que una també destina la diferència a causes socials. Ara bé, els dubtes afloren respecte els tres d’Iniciativa, la d’EUiA i Jaume Asens, del qual cap dels integrants de la confluència se’n fa responsable en aquest tema. En total, la xifra entre els cinc pot ratllar els 200.000 euros segons càlculs propis basats en els excedents de regidors de BComú dels quals sí que s'han publicat les dades de 2015.D’altra banda, el comunicat on s’explica el programa de Fons Social explicita que el topall de 2.200 euros nets al mes és en 14 pagues, cosa que ni s’afirma ni es desmenteix al codi ètic. Així, la quantitat que acaben percebent anualment dividida entre dotze és de 2.566 euros al mes nets i no de 2.200 euros, com diu el codi ètic.