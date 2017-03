Última actualització Dimecres, 1 de març de 2017 15:35 h

Torna al debat sobre una possible consulta a tot l'Estat i votin tots els espanyols

D'ençà que Pablo Iglesias s'ha tret de sobre Íñigo Errejon el seu pla sobre el dret a decidir s'ha diluït de manera considerable. Un exemple l'hem tingut avui quan el líder de Podemos ha tirat un parell d'anys enrere per tornar a parlar d'un referèndum sobre la independència de Catalunya però que votin tots els espanyols. "A nosaltres aquesta fórmula ens sembla bé", ha explicat en una entrevista a TVE.

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha assegurat aquest dimecres que "és una possibilitat perfectament viable" que se celebri una consulta sobre la independència de Catalunya on voti "el conjunt dels espanyols". Això sí, ha matisat que, "evidentment", després "caldrà explicar què és el que han votat els ciutadans a Catalunya".

Davant de l'esbojarrada proposta, que a més podria provocar més problemes segons els resultats al País Basc i Galícia, Iglesias ha defensat que el fonamental és que aquesta consulta se celebri amb totes les "garanties jurídiques" perquè els catalans pugui exercir realment el dret a decidir. "Això només es pot fer amb un referèndum legal i pactat, amb garanties jurídiques i amb reconeixement internacional", ha avisat.

"Posar urnes no hauria de ser il·legal", ha sentenciat, per afegir que ningú hauria de ser inhabilitat per aquest fet.

