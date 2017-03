Montse Venturós, icona de la primera victòria de l'independentisme davant l'Estat

Última actualització Dimecres, 1 de març de 2017 16:55 h

L'alcaldessa de Berga considera que la interlocutòria del jutge és una mostra que "treballant amb convicció podem aconseguir victòries"

ACN Berga .- L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, s'ha mostrat satisfeta amb l'arxivament de la causa contra ella pel fet d'haver-se negat a despenjar l'estelada de la façana de l'Ajuntament en dos períodes electorals. Venturós creu que la interlocutòria del jutge "assenta un precedent davant les absurditats que l'estat espanyol ens té acostumats" i critica que "s'estan jutjant per la via judicial conflictes que són estrictament polítics". En aquest sentit, la batllessa interpreta la interlocutòria com una mostra que "treballant amb convicció podem aconseguir victòries". Venturós, a més, defensa que la desobediència que s'ha posat en pràctica en aquesta acció "permet confrontar la legalitat establerta per l'Estat, que només accepta una minoria i que és absurda, per sobre de la legitimitat popular, que ha parlat molt clar".

L'alcaldessa Montse Venturós recorda que el fet de mantenir l'estelada penjada al balcó de l'Ajuntament responia a la "voluntat popular" i, per tant, considera que en cap cas era un acte de propaganda, tal com també ha conclòs el jutge.

D'altra banda, Venturós no descarta que la Fiscalia acabi recorrent la interlocutòria, "tenint en compte la ràtzia política i judicial de l'estat espanyol contra les administracions catalanes".

El jutjat d'instrucció número 1 de Berga ha acordat arxivar la causa contra l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, per no haver despenjat l'estelada del balcó de l'Ajuntament durant dos períodes electorals: les eleccions del 27 de setembre de 2015 i les generals del 20 de desembre de 2015.. En la interlocutòria, el jutge argumenta que l'exhibició d'una estelada a la façana del consistori no es pot entendre com un "acte de propaganda" perquè l'exhibició d'una bandera estelada "no és una opció política atribuïble a una sola candidatura, sinó a diverses". El magistrat recorda que un delicte electoral s'ha d'entendre quan es realitza una campanya encaminada a obtenir el vot per una candidatura en concret.

Pel que fa la desobediència a l'autoritat, el magistrat argumenta que no hi va haver una "negativa franca, clara, patent, indubtable, indissimulada, evident o inequívoca" de la investigada per retirar la bandera estelada quan l'Ajuntament va ser requerit per fer-ho i considera que només va haver-hi "passivitat".

