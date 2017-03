Els independentistes escocesos també pateixen insults de ‘progres' unionistes

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

És mentida que Albert Einstein diés allò de " Només conec dues coses infinites, l'Univers i l'estupidesa humana", i si de cas no ho va dir així , perquè entre altres raons ell afirmava que l'univers era FINIT PERÒ IL·LIMITAT, com ho és, en dues dimensions, una superfície esfèrica, o com el nostre món, al qual podries estar recprreguent eternament sense trobar cap límit.





L'estupidesa humana m'imagino que potser també té un límit, però reconec que jo no l'he trobat mai. Sem... Llegir més