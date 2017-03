La CUP juga a despistar l'unionisme sobre la reforma del Parlament

Última actualització Dimecres, 1 de març de 2017 19:20 h

"No entrarem al safareig de la via procedimental de la tramitació"

Hàbil jugada de la CUP aquesta tarda al parlament per a despistar l'unionisme i la seva estratègia de criticar i carregar contra tot allò que fa referència al procés. Per aquest motiu, els anticapitalistes no s'han volgut posicionar sobre modificar el reglament del Parlament: "No entrarem al safareig de la via procedimental de la tramitació". Benet Salellas ha dit que "acompanyaran amb actitud desobedient" les decisions que s'hagin de prendre per tirar endavant el referèndum.

El diputat de la CUP al Parlament Benet Salellas ha assegurat que els cupaires "acompanyaran" i amb "actitud desobedient" les decisions que s'hagin de prendre per tirar endavant el referèndum. Ara bé, no volen "banalitzar" el procés amb discussions sobre el reglament i per tant no entraran a "fer safareig de la via procedimental de la tramitació de la legislatura". En declaracions als mitjans aquest dimecres al Parlament, Salellas ha garantit que els cuparies estaran al costat de "la democràcia i de la legitimitat democràtica" i ha apel·lat a una "actitud de responsabilitat" en un debat polític que consideren "molt delicat". En aquest sentit, Salellas ha demanat utilitzar les vies "de manera democràtica" i per això ha reblat: "Més enllà de les querelles nosaltres celebrarem el referèndum".

