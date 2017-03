Pressió des del Regne Unit a Espanya perquè deixi posar urnes a Catalunya

Última actualització Dimecres, 1 de març de 2017 18:55 h

L'exministre de Justícia britànic Sir Simon Hughes assegura que el desenllaç del procés ha de ser "a les urnes i en una taula de negociació, no als tribunals"

L'exministre de Justícia britànic Sir Simon Hughes ha assegurat avui que el desenllaç del procés ha de ser "a les urnes i en una taula de negociació, no als tribunals". L'exministre del Govern britànic s'ha reunit amb el 129è president Artur Mas amb qui ha analitzat la judicialització de la política i on també han parlat dels episodis de guerra bruta portats a terme per institucions de l’Estat espanyol.

Un comunicat del govern de la Generalitat explica que el 129è president de la Generalitat, Artur Mas, s’ha reunit aquest matí amb Sir Simon Hugues, ministre de Justícia i Llibertats Civils del Govern britànic des del 2013 al 2015. En la reunió que s’ha produït a Londres i s’ha analitzat l’estat de la judicialització de la política que viu Catalunya: el procés judicial del 9N i la querella contra els membres independentistes de la mesa del Parlament per facilitar un debat sobre el que existia un mandat electoral.



Simon ha assegurat que "va més enllà d’allò imaginable al Regne Unit, tenir un líder polític o un representant electe a judici per desobediència. Aquest procés ha de pertànyer a una taula de negociació política i a les urnes, no als tribunals”



Mas també li ha fet saber que a Catalunya hi ha fins a 400 alcaldes i regidors processats per qüestions lligades al procés sobiranista. En la reunió, també s’han tractat els episodis de guerra bruta com l’anomenada Operació Catalunya portada a terme per institucions de l’Estat espanyol.



Sir Simon Henry Ward Hughes (nascut el 17 de maig de 1951 al País de Gal·les) va ser líder adjunt dels demòcrates liberals (LibDems), de 2010 a 2014, i entre 2013-2015 va ser ministre de Justícia i Llibertats Civils en el govern de coalició amb el Partit Conservador, amb David Cameron com a primer ministre. Va ser el membre del Parlament (MP) per la circumscripció de Bermondsey i Old Southwark entre 1983-2015. Fins a l'any 2008 va ser president dels LibDems.

