Aquestes són les dues notícies que retraten l'adoctrinament espanyolista de l'ABC

Querido "NAZISTA" Juan Ruiz Solanes de Figueras - Gerona AKA SuperCat :TUS PALABRAS RESUENAN COMO UN ZUMBIDO DE MOSCA EN MIS OIDOS VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos TODOS los catalanes) VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos TODOS los catalanes)

2 de març de 2017, 13.52 h

#4



que pena me das, querido nazi





¿Aun no te has enterado de que la region catalana forma parte de España desde hace mas de 500 años?