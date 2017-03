El ciclopi superàvit de l'Ajuntament de BCN torna a aflorar les contradiccions dels comuns

Última actualització Dijous, 2 de març de 2017 09:55 h

Van criticar l'excedent de Trias que era molt més inferior

Un cop més, el discurs dels comuns ha girat com un mitjó i no té res a veure amb el que feien abans de governar que un cop a les institucions. Ada Colau va ser molt dura alhora de criticar el superàvit del govern municipal anterior de Xavier Trias que va ser de 19 MEUR, cinc vegades menys que els actuals 97,5 milions del govern de Barcelona en Comú. De fet, Colau va arribar a dir que "és una anomalia que un ajuntament tingui superàvit amb tantes necessitats bàsiques per a cobrir". Unes paraules que ara sembla haver oblidat.

L'Ajuntament de Barcelona ha tancat l'exercici del 2016 amb un superàvit de 97,5 MEUR, que es destinaran a reforçar la liquiditat municipal i a inversions financerament sostenibles, principalment en habitatge. L'any acaba amb un percentatge d'execució del 97,6%, però els ingressos han crescut més del previst per l'impost de plusvàlues (36 MEUR més).

U superàvit que quan estaven en campanya era una anomalia, ara no només és normal sinó que, a més, és bo. Segons l'ideari d'esquerres, però, no és comprensible que una institució pública pugui tenir excedent en la diferencia de despeses i ingressos ja que no es tracta d'una empresa sinó un ens al servei dels ciutadans. Allò que recapta dels impostos ha de reinvertir-se a la població.



ERC: "El superàvit "als bancs i no a la gent".



De fet, el portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, ha criticat aquest dimecres que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, prefereixi dedicar el superàvit "als bancs i no a la gent". En un comunicat, els republicans han recordat les crítiques d'ICV al govern de Xavier Trias quan tenia un superàvit de 19 MEUR, cinc vegades menys que els actuals 97,5 milions. Coronas s'ha preguntat per què abans la culpa era del govern municipal i ara l'executiu d'Ada Colau ho atribueix al ministre Montoro. A parer seu, aquesta quantitat "reflecteix una vegada més la incompetència d'un govern que només fa anuncis", i ha apuntat que ERC va proposar en el passat ple destinar el 50% del superàvit a polítiques d'habitatge i el govern s'hi va oposar.

Pues a mi, lo que más me convence de la nueva política es su coherencia. pic.twitter.com/Y8txlL94v7 — Manuel García (@Candeliano) 1 de març de 2017

