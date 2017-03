El cas Pujol evidencia la decadència de les clavegueres de l'Estat

2 de març de 2017, 15.59 h

#1 Com sempre encara relacioneu el cas Pujol i Palau amb el procés com si tingués a veure i com si això fos l'argument per aturar-ho HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA, no has entès cervell de mantega caducada que el procés no aturació? que us pensaveu? que pel sol fet del cas pujol i millet ja estaría? AHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAA, mare meva que en sou d'il.lusos i estúpids.



El procés és iniciativa dels ciutadans catalans, no de la classe política, el govern ha gestionat per tal de poder vota... Llegir més