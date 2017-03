Albiol defensa que els polítics no s’eternitzin tot i portar 26 anys cobrant sous públics

Última actualització Dijous, 2 de març de 2017 16:55 h

El líder del PP català és ara regidor a Badalona, diputat al Parlament i senador a Madrid, a banda de president del partit a nivell local i, en tres setmanes, a nivell català

Guifré Jordan @enGuifre - Xavier García Albiol defensa que els polítics no s’eternitzin tot i sumar 26 anys cobrant un sou públic com a representant electe del PP. En declaracions al diari comarcal Línia Nord, el líder dels populars catalans ha explicat que no es vol dedicar sempre a la política i també ha afirmat que les responsabilitats de govern no s’haurien d’allargar més de vuit anys. Tot plegat, només tres setmanes abans d’un nou congrés del PP català que el coronarà com a president de la formació a nivell del Principat, ja que és l’únic que s’hi ha presentat.

Albiol complirà aquest desembre 50 anys i, si no hi ha un altre congrés abans o no dimiteix de manera prematura, serà el màxim responsable dels populars catalans fins que en tingui 53. A més, seguirà de regidor fins als 51 –i, si no hi haguessin eleccions avançades a Catalunya, també com a diputat al Parlament i senador a les Corts espanyoles–. En les mateixes declaracions a Línia Nord, també ha afirmat que si “els veïns volen que ho faci”, es presentarà de nou com a alcaldable de Badalona en les eleccions locals previstes per 2019 per recuperar la vara perduda el 2015. Si se’n sortís –o no ho fes però continués de regidor, com ara–, s’asseguraria un sou públic fins els 55 anys.Si es donés el cas, allargaria la seva condició d’electe fins els 32 anys consecutius. Ara en porta gairebé 26, ja que és edil al consistori badaloní des de 1991. Paral·lelament, ha passat pel Consell Comarcal del Barcelonès, la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Ara, a banda de regidor al tercer municipi de Catalunya és diputat al Parlament i senador per designació autonòmica. És a dir, gràcies al PP i no als votants, ja que Albiol està omplint la quota que li tocaven als populars tenint en compte els escons aconseguits el 27S. A més, és president dels conservadors a Badalona i en tres setmanes màxim dirigent de la formació també a nivell català.No obstant, ell defensa que “a mi no m’ha hagut de col·locar el partit enlloc, no com altres”. A més, segons la publicació comarcal, les crítiques que ha rebut per acaparar tants càrrecs no li treuen el son: “Em preocupen poc”. I es justifica: “No em van permetre ser alcalde i això m’ha permès no assumir una responsabilitat diària a la ciutat”. Albiol va ser protagonista a finals de 2015 d’una polèmica perquè l’Ajuntament de Badalona el va acusar d’estar cobrant alhora un sou del consistori i de la Diputació de Barcelona , cosa il·legal, ja que la llei només en permet percebre un.