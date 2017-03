El MWC internacionalitza Catalunya més que mai amb un rècord de visitants

Synera Barcelona Barcelona

2 de març de 2017, 20.30 h

#5



Caiguda la màscara de l'Estat, ha quedat com el rei nu.



Ja ningú no dubte el boicot constant al crexement econòmic de CAT. La vol enfonsada per impedir que marxem, no veient que aixó fa que marxem abans i que, s'enfonsa a sí mateix.



Tent els hi fot perquè es tracte d'una finca que explotan uns pocs. Fallida del tot, com es buscaran la vida? A qui podran robar?