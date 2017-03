El jutge obliga l'Ajuntament de Tortosa a què localitzi tots els símbols franquistes

Pep Piera Piera

5 de març de 2017, 00.23 h

Dir "obligar a què" és una castellanada, com us passeu!. Tant costa dir: El jutge obliga l'Ajuntament de Tortosa a localitzar ...", no pas "a què localitzi". Ei, que el catanyol té cura: no calcar del castellà ajuda molt!