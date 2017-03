|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

He de confessar que, d'entrada, dir que la culpa és del Montoro enamorao de la luna, sempre se'm posa bé, perquè en el fons de tot, Montoro, com ministre del govern del PP, té la culpa de la majoria de misèries que pateix Catalunya.





Ara bé, que l'argentí mal catalanitzat PPixarel.lo pretengui aplicar la famosa llei de l'embut a les finances municipals barcelonines de l'època Trias i l'època Colau, . . . això NO PASSA !! !!