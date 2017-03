Un professor quebequès dóna la clau per convèncer els joves de la independència

Última actualització Divendres, 3 de març de 2017 05:00 h

Daniel Turp creu que les noves generacions ja no estan tan atretes per arguments identitaris, sinó per les relacions internacionals

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre – Un professor de la Universitat de Mont-Réal (Quebec) ha donat la clau per acabar de convèncer els joves perquè votin Sí al referèndum d’independència de Catalunya previst per d’aquí a un màxim de sis mesos. En la sessió inaugural de les jornades sobre diplomàcia de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) aquest dijous, el ponent Daniel Turp ha revelat que, entre els joves, parlar de les potencials relacions internacionals d’un estat sobirà funciona molt més que emfatitzar temes identitaris.

La presidenta del FOCIR, Mònica Sabata, i el professor Daniel Turp Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes daniel turp, focir, independencia, joves, referèndum

Notícies relacionades

El també president de l’Institut d’Investigació sobre la Lliure Determinació dels Pobles i la Independència Nacional (IRAI) ha explicat que les noves generacions ja no se senten tan atretes per la plena sobirania per “arguments com la llengua, la cultura i el dèficit fiscal, com abans”. Turp diu que “entre els joves del Quebec és molt més convincent” parlar dels avantatges que una independència comportaria en les relacions internacionals. Per exemple, per “poder tenir veu en el debat dels refugiats”.Així, s’ha mostrat ferm per afirmar: “Si voleu convèncer una persona jove sobre la independència, aquest és gairebé l’únic argument”. Segons les últimes enquestes, les franges de menys edat són les més convençudes, però encara hi hauria marge, ja que ‘només’ el 51% de persones entre 18 i 34 anys votarien pel Sí pel 38% segons l'últim baròmetre del CEO. A l’altra banda de la balança, la gent major de 65 anys és la més contrària al nou estat, amb un 55% de potencials vots negatius i 34% d'afirmatius.