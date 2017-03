Última actualització Divendres, 3 de març de 2017 05:00 h

El professor de la Universitat de Mont-Réal Daniel Turp dóna pistes sobre com hauria de ser la diplomàcia a la Catalunya independent

Guifré Jordan @enGuifre – El professor de Dret de la Universitat de Mont-Réal (Quebec) Daniel Turp ha animat la sessió inaugural de les jornades sobre diplomàcia d’aquest dijous organitzada per la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR). I ho ha fet amb una exclamació contundent: “La Constitució Espanyola és il·legal”. El ponent ho ha justificat dient que la Carta Magna de 1978 no reconeix el dret a decidir, que és “un dret internacional, i el dret internacional preval sobre el nacional”. En aquest sentit, ha donat suport a la convocatòria d’un referèndum a Catalunya i ha opinat que la Constitució “està feta per empresonar els ciutadans, perquè no puguin marxar”.

D’altra banda, el professor Turp, exdiputat a la cambra dels comuns del Canadà pel Bloc Quebequès entre 1997 i 2000, ha esbossat com seria l’estructura diplomàtica d’una Catalunya independent. En aquest sentit, ha dit que no hi hauria els problemes actuals per crear i denominar pel seu nom el departament d’Afers Exteriors. Una cartera que es combinaria amb les competències en matèria internacional d’altres departaments, com ara Comerç, Cooperació i Desenvolupament o Afers Mediterranis.En una Catalunya independent, Turp també apunta que el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) no hauria de desaparèixer: “Hauria de tenir més mitjans, ja que l’estat no hauria de ser l’únic actor que fes diplomàcia”. A més, ha destacat que el Principat seria membre de la UE, tindria 15 eurodiputats (8 més que actualment) i el català seria un dels idiomes oficials del club comunitari. “El català passaria a ser una llengua de diplomàcia”, ha exclamat. Turp també ha puntualitzat que Catalunya tindria una cadira al Consell Europeu, a la Comissió Europea i una xarxa d’ambaixades i consolats, a banda de presència a les principals organitzacions internacionals, com Nacions Unides, i poder per signar i implementar tractats.