SCC evidencia la seva frustració enviant una carta a Harvard contra Mas

Gumersindo-Gustavo Gutierrez González Mienbro de la S.C.C. ( Suciedad Civil Catarana ) . . . . . . . @-> Lo señore de Jarbard

3 de març de 2017, 12.43 h





Mui Señore mio de Jarbard:





Cong la presente quisiera desiles que . . . etoooo . . . me parese que la carta qe les a inbiado nuetero prisedente el señós Goma ( de Borrás, debiria yamalse de segundo peyido !! jua jua ) no a sido too lo fuelte i nérgica qe uviera o uviese conbenido.





Pol eso mesmo me pirmito consejal.les que lo que ha de aser utees, é mandale a l'Ártur Mas una caja con adentro una nota que diga "Que tas creio tu, piaso giripocha?" i como regalo una BOÑIGA FRESCA de