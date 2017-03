El nou acord de patrocini de La Caixa demostra que dóna per feta la independència

Última actualització Divendres, 3 de març de 2017 09:55 h

CaixaBank patrocinarà el Reial Madrid fins el 2020

Gerard Sesé @gerardsese - Els equilibris de La Caixa de cara el mercat espanyol han estat sempre evidents. Per a Espanya, La Caixa es veu i percep com una entitat financera eminentment catalana i aquest fet ha provocat que l'empresa hagi fet mans i mànigues per a integrar-se al mercat espanyol. Un exemple clar han estat els patrocinis de La Caixa a la Selección Española o la declaració institucional de fa un parell d'anys on alertava que una Catalunya independent tindria risc de "reducció de l'oferta bancària" i "exclusió financera i encariment i escassetat del crèdit", perquè es plantejaran deixar el país si s'independitza.

La Caixa, equilibris entre Espanya i Catalunya i interessos a Portugal



El procés català avança amb èxit i la celebració del referèndum va prenent forma així com el Parlament s'està dotant de les eines necessàries per a la desobediència quan toqui. Les variables a favor de la independència, però, no només provenen del món de la política. Els poders fàctics també hi tenen un paper clau i els seus moviments es poden interpretar com a estratègics en l'actual marc d'emancipació i llibertat catalana.

Així és com es pot entendre que CaixaBank hagi anunciat que patrocinarà el Reial Madrid, un comunicat emès per la mateixa entitat financera enviada als mitjans. L'acord no és puntual sinó que s'allargarà fins a l'any 2020. Florentino Pérez, president del Reial Madrid, i Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, han firmat l'acord per a aquesta temporada i tres més, fins al 30 de juny de 2020. Un acord amb molts interessos a Portugal, Recordem que La Caixa patrocina més d'una vintena d'equips de les lligues professionals de futbol a l'Estat Espanyol.



Malgrat la independència, La Caixa vol seguir treballant a Catalunya i Espanya

Aquest pacte permetria seguir treballant a La Caixa amb Espanya amb l'eventual independència de Catalunya, prevista justament per aquests pròxims anys.

