El Consell de Garanties Estatutàries empeny el govern a trencar definitivament els ous

Veu inconstitucional la disposició sobre el referèndum però empara la partida de 5’8 MEUR

En algun moment s'haurà de trencar el marc legal espanyol i els estratagemes de tots els polítics per allargassar el moment comencen a veure el seu fi. Així ho demostra el Consell de Garanties Estatutàries que veu inconstitucional la disposició sobre pressupostària destinada al referèndum, tot i que no completament. L'òrgan consultiu ho ha dictaminat per unanimitat sobre els pressupostos del 2017 a petició de C's, PPC i PSC.

L'hora de la veritat s'aproxima i la desobediència serà inevitable. El Consell de Garanties Estatutàries considera inconstitucional la disposició addicional 31a dels pressupostos del 2017, que estableix que el Govern ha d'habilitar la despesa per a la realització del "procés referendari sobre el futur polític de Catalunya, en el marc de la legislació vigent en el moment que es convoqui". En canvi, l'òrgan consultiu ha dictaminat que la partida de 5,8 MEUR per al referèndum que s'inclou en l'apartat de processos electorals i processos participatius no és contrària a la Constitució. El dictamen respon a la petició de tres grups de l'oposició, C's, PPC i PSC. El Consell de Garanties ha adoptat per unanimitat les conclusions que donen via lliure perquè el Parlament aprovi definitivament els comptes.