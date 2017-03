Una guia de turisme de l'Ajuntament de Barcelona inclou una visita a una casa okupa

Última actualització Divendres, 3 de març de 2017 12:45 h

Proposa conèixer la Kasa de la Muntanya pel seu valor arquitectònic i històric

L'ajuntament d'Ada Colau ha invertit 56.000 euros en elaborar una guia turística de la ciutat on hi promociona la visita a una casa okupa. Els comuns i socialistes consideren, doncs, que està justificada la promoció la Kasa de la Muntanya, per tractar-se d'un indret amb un valor arquitectònic i ser un temple històric del moviment okupa barceloní que pertany al Ministeri d'Hisenda i porta okupat de manera il·legítima des del 1989.

Fins a 56.760 euros públics ha costat una guia turística feta per l'Ajuntament de Barcelona on s'hi inclou la promoció d'una visita, com a reclam per als forans, la Kasa de la Muntanya. Segons una resposta oficial que l'Executiu de Barcelona ha remès al grup municipal del PP recollida per El Mundo, el Govern de Colau defensa davant els populars que la Kasa de la Muntanya està ressenyada com a "punt d'interès cultural" pel seu valor "arquitectònic i històric". Tot i això, la guia subratlla que "des de fa més de 20 anys és un edifici okupat" com un dels trets distintius que justifiquen la visita a un immoble de 700 metres quadrats que està catalogat com a patrimoni històric.

La Kasa de la Muntanya segueix ben activa. Ubicada a Gràcia, de manera regular ofereix tot tipus d'activitats i s'autodescriuen amb el següent eslògan: "Creant espais vius de resistència des de 1989". De fet, avui mateix ofereix, com cada divendres, un sopar vegà, birres artesanals i sessió de música feminista pre-8 de març 2017.

Les simpaties pels moviments okupes dels comuns tornen a posar la problemàtica sobre la taula, després de la mala gestió del Banc Expropiat i la 'patata calenta' que representa encara Can Vies.

