Dades empíriques desmunten la teoria unionista sobre l'adoctrinament de TV3

Des de l'unionisme s'intenta fer creure a força de repetir-ho fins a la sacietat, que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals després sobiranisme per tots els seus porus. Un fet que no només acaba de ser desmentit amb dades empíriques, sinó que només cal sintonitzar qualsevol altra televisió de les espanyes.

Loppacher ha comparegut aquest divendres al Parlament per explicar els informes sobre la pluralitat informativa i l'específic de la televisió i la ràdio durant la campanya de les eleccions generals del 2016, presentar el llibre blanc de l'audiovisual i fer la sessió informativa sobre la proposta de revisió de la Directiva 2010/13/UE, de serveis de comunicació audiovisual.

"Insisteixen que TV3 és una televisió independentista, però les dades són unes altres". Amb aquestes paraules ha replicat aquest divendres el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher, en la seva compareixença al Parlament a les crítiques de l'oposició que han carregat contra la falta de pluralisme dels mitjans públics catalans. En aquest context, Loppacher ha explicat que els temes que van rebre més atenció per part de TV3 durant el passat any van ser la crònica política internacional (19,9%), els processos electorals (10,6%), la cultura (10,1%), la corrupció (3,9%), la crisi econòmica (3,8%) i les relacions entre Catalunya i Espanya (3,8%).

