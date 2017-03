Puigdemont fa destrempar a l'instant l'alegria de PSC, PP i CSQP després de la decisió del CGE

Última actualització Divendres, 3 de març de 2017 16:15 h

"La partida està perfectament avalada i el referèndum es farà"

1 ( 7 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese - L'unionisme es fregava les mans després que el Consell de Garanties Estatutàries dictaminés que una part del pressupost destinada al referèndum podria incórrer en un acte inconstitucional. És evident que en algun moment s'haurà de trencar la legalitat vigent espanyola per a dur a terme la consulta sobre la independència. És per això que PSC, els comuns i el PP ja havien sortit a criticar el govern però el president de la Generalitat els ha destrempat ben ràpidament.

"La partida està perfectament avalada i el referèndum es farà"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha posat aigua al vi a les esperances dels unionistes ben ràpidament. S'ha referit al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i ha subratllat que la partida econòmica de 5,8 MEUR per organitzar el referèndum està "perfectament avalada". Per això, ha remarcat que el Govern pensa convocar el referèndum. El president, però, no ha fet referència a l'altra part del dictamen, que considera inconstitucional la disposició addicional 31a dels pressupostos del 2017. Puigdemont ha clausurat l'assemblea anual de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i ha destacat el paper que juguen els ajuntaments en tot el procés. "Sé que els ajuntaments esteu preparats per aguantar i aportar en el tram final", ha manifestat el cap de l'executiu, que assegura que l'AMI es va crear per arribar al moment actual i estar al costat del Parlament i el Govern. "El sentit de l'AMI és ara", ha declarat.

Iceta, desbocat

El primer secretari dels socialistes, Miquel Iceta, ha sortit desbocat a valorar el dictamen del CGE. Ha donat per acabada la legislatura, ha demanat eleccions i ha avisat que portarà al TC el pressupost si no es modifica. El líder del PSC ha reclamat al Govern que "no quedi obcecat i cegat" per un referèndum "que no es pot fer".

Tornen les pistoles d'Albiol

El líder del PP a Catalunya, Xavier García-Albiol ha celebrat la decisió del CGE sobre la disposició del referèndum i ho ha interpretat com que "ara ja no és el malvat TC". El número u dels populars catalans ha acusat el Govern de "bandolerisme polític" i suggereix tancar el Consell si no s'ha de fer cas als seus informes. D'aquesta manera, Albiol torna a fer ús de metàfores armamentístiques com ja va fer en el seu Twitter contestant amb tres pistoles un gag del Polònia

Coscubiela, radiant i cofoi

El portaveu de Catalunya Sí Que es Pot, Joan Coscubiela, ha considerat una "plena i total desautorització a l'estratègia d'unilateralitat" del Govern el dictamen del CGE. En roda de premsa al Parlament, ha dit que, en canvi, el dictamen "reforça" l'estratègia que defensa CSQP de celebrar un referèndum efectiu i pactat amb l'Estat, que ha admès que és més costosa però és l'única viable.

Notícies relacionades