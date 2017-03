Susana Díaz ja tremola amb l’auge fulgurant de Pedro Sánchez

4 de març de 2017, 17.01 h

#3 ...El Consell sepaRATA de "Garanties Estatutàries" ha afirmat, per UNANIMITAT, que la partida SECRETA(¿?) destinada per al REFERÈNDUM és INconstitucional !!! ...La conclusió sembla ÒBVIA perquè si un "referèndum d’autodeterminació" NO-NO hi cap en la Constitució tampoc hi cabrà la partida corresponent. SECRETA ó no.