Mas registra un ple en una conferència a Harvard tot i les sospites de boicot espanyol

Última actualització Diumenge, 5 de març de 2017 05:00 h

L'expresident de la Generalitat afirma que imagina una Catalunya independent amb un "atur baix, salaris alts i una democràcia de qualitat"

Artur Mas ha aconseguit omplir una sala a la Harvard Law School, de la Universitat de Harvard, amb més de 200 persones. En una conferència celebrada aquesta nit, l’expresident de la Generalitat ha reiterat el clam pel referèndum i les intencions sobiranistes per a la Catalunya independent: “M’imagino Catalunya sent la Dinamarca del Mediterrani en 20 anys”, ha dit. L’esdeveniment s’ha fet sense entrebancs, tot i que la branca de l’ANC als Estats Units ja ha acusat sense embuts el govern espanyol d’intentar rebentar-lo.

A través d’una piulada a Twitter, el perfil de l’ANC als EUA ha denunciat: “Després de sobreviure a nombrosos intents de boicot per part del govern espanyol, que no ha entès que Harvard és una universitat seriosa que promou debats acadèmics sobre temes importants, per fi hem aconseguit que el President Mas vingui a Harvard a explicar la situació que estem vivint a Catalunya”.En qualsevol cas, Mas ha afirmat durant l’acte que les aspiracions independentistes passen per tenir un estat amb “ocupació de qualitat, atur baix, salaris alts, una economia oberta, un estat del benestar robust i sostenible i una democràcia de qualitat”. Sobre el referèndum, ha interpel·lat el govern espanyol per donar una imatge de voluntat de fer-lo pactat: “Seria molt intel·ligent que l’Estat fes una proposta en positiu i la votéssim juntament amb la independència en referèndum”.