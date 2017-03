[Àudio] L’exèrcit espanyol no sap explicar què hi fan 90 militars al Berguedà

Última actualització Dissabte, 4 de març de 2017 14:40 h

L'humorista Peyu aconsegueix parlar amb el ministeri de defensa i les forces armades en unes converses hilarants

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



L’exèrcit espanyol no sap on són els seus soldats. Aquesta sentència és la que ha volgut demostrar l’humorista Peyu trucant a diversos telèfons del ministeri de Defensa i de les forces militars espanyoles per esbrinar per què 90 soldats han passat uns dies a Gósol (Berguedà) aquesta setmana. I en bona part ho ha demostrat amb les diverses converses que ha mantingut i que ha compilat en el vídeo que acompanya aquesta peça.

Notícies relacionades

Les trucades demostren que com a mínim les persones amb qui Peyu parla no tenen cap coneixement de les maniobres militars en terres catalanes. L’àudio té diversos pics hilarants, ja que en un moment una de les interlocutores de l’humorista confon Gósol amb Kosovo i diu que “som molts [a les forces armades] per saber on és cadascú”. A més, davant la reiteració de la pregunta, la mateixa persona afirma: “Si són allà, deu ser per algun motiu”.