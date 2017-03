Última actualització Dissabte, 4 de març de 2017 19:20 h

El diputat al Congrés demana "renovar el compromís de ser fidels" al Parlament i al Govern

ACN Barcelona .- El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, ha assegurat que els catalans guanyaran i que ho faran "a la catalana, cívicament, pacíficament però també si cal, insubmisament". Ho ha assegurat en intervenir a 'Guanyem la República. Fem-ho', l'acte que els republicans han organitzat Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), amb unes 5.000 persones. Tardà, que ha apel·lat a Francesc Macià, ha assegurat que Catalunya és privilegiada per ser part d'una Europa on "tot es decideix a les urnes".

"I per això estem obligats a guanyar", ha assegurat. Tardà també ha apostat per "renovar el compromís de ser fidels a les verdes i a les madures amb el Parlament i el Govern de Catalunya" i per això ha reclamat "enterrar el sectarisme" i treballar perquè el sobiranisme convergeixi i "tots" sigui "agents actius" en la crida a la participació al referèndum.