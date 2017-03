Junqueras als demòcrates espanyols: “Mai renunciarem a la democràcia ni a les urnes”

Última actualització Dissabte, 4 de març de 2017 20:00 h

El republicà adverteix que l’actitud de Rajoy perjudicarà la imatge d'Espanya davant la comunitat internacional

ERC ha fet una mostra de força al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) amb un multitudinari acte que marca l’inici de la campanya per guanyar el referèndum. Els republicans han aplegat més de 5.000 persones en un esdeveniment amb múltiples intervencions que pretén reactivar, esperonar i engrescar els militants en l’avantsala del moment clímax d’aquest procés. Oriol Junqueras, que ha tancat l’acte, ha advertit als “demòcrates espanyols” que “mai renunciarem a la democràcia ni a les urnes”.

La sentència també es pot interpretar com una contundent advertència al govern espanyol, ja que les intencions de fer que els ciutadans catalans puguin exercir el dret a vot no s’aturaran malgrat les “dificultats” que posi la Moncloa. De fet, durant el seu discurs, el líder republicà s’ha dirigit a Mariano Rajoy: “Li oferim sincerament la nostra mà per negociar bilateralment”.No obstant, ha opinat que “si el govern espanyol i tots els seus aliats no se’n surten a l’hora d’impedir la victòria de la democràcia, no només seran una mica més febles alhora de combatre la democràcia a Catalunya, sinó a qualsevol altre lloc”. Així, el republicà ha avisat que l'actitud de Rajoy perjudicarà la imatge d'Espanya davant la comunitat internacional.Entre els motius per defensar la independència, ha apel·lat a la necessitat de canviar el món ara per donar un futur millor als que ara estan naixent, que “es jubilaran entre l’any 2080 i l’any 2085” i “tenen moltes probabilitats de conèixer el segle XXII”. Així, ha reblat que “els ciutadans estaran millor a les nostres mans que a les mans del govern espanyol”.D’altra banda, Junqueras també ha etzibat un subtil ‘dard’ als comuns, ja que ha fet una referència al concepte de ‘fraternitat’, introduït sobretot per En Comú Podem. En aquest sentit, ha dit que “nosaltres sí que volem la fraternitat amb tots els pobles, per això volem relacions entre iguals”. Una idea que ha refermat afirmant que “ens sentim realment fraternals amb tothom”.