La Vanguardia accepta un article d’opinió on es barreja el procés amb Franco i Hitler

Última actualització Diumenge, 5 de març de 2017 11:40 h

El text diu que, excepte en dues excepcions al llarg de la història, el plebiscit sempre el guanya qui l'organitza i per això li agradaven al dictador espanyol

La Vanguardia torna a estar a l’ull de l’huracà de les crítiques independentistes a les xarxes socials. Aquest dissabte ha publicat una columna d’opinió del periodista Gregorio Morán compara el procés i el referèndum amb el franquisme i el nazisme, el recurs utilitzat per l’unionisme més contundent, amb Xavier García Albiol al capdavant. L’article arriba només un mes després que el mateix rotatiu fes una entrevista a un historiador que nega que Franco fos un dictador.

Morán lamenta al seu article que l’independentisme demani el referèndum perquè era “la fórmula preferida de Franco, perquè les urnes electorals són sempre imprevisibles, però els referèndums que muntes tu, els guanyes tu; només conec dues excepcions a la història”. L’autor no concreta quines són les dues excepcions, però els exemples de plebiscits que no han sortit com desitjava l’organitzador són, de ben segur, més de dos: el del Brexit (2016), el del procés de pau a Colòmbia (2016), el de la independència d’Escòcia (2014), els dos del Quebec (1980 i 1995), els de la Constitució Europea a França (2005), Holanda (2005) o bé el del Tractat de Lisboa a Irlanda (2008).No obstant, l’autor segueix amb la teoria i afirma que “el referèndum més representatiu de la ciutadania lliure són les eleccions; però es poden perdre, o més exactament, de ben segur que aquesta vegada les perdrien”. I ho rebla: “Per tant, aferrem-nos al referèndum que l’Estat no permetrà, i menys ara després de les pallassades arrogants”.D’altra banda, ha criticat durament unes paraules del sociòleg Salvador Cardús on, segons el propi Morán, planteja que “cal copar les universitats d’aquí amb un tractament detingut sobre la identitat nacional catalana”. Un fet que troba suficient per tornar a empastifar de feixisme el procés: “Hòstia, així va començar Alemanya, quan els professors mediocres però autòctons es van sentir desplaçats per la cultura cosmopolita! Molts alemanys, jueus o no, se’n van anar. Allò començava a pintar malament”.