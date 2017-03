[Vídeo] PP i PSOE, esparverats per un programa a la TV basca que volia definir els espanyols

Els dos partits constitucionalistes amb representació al Parlament basc han mostrat indignació en els darrers dies pel fet que s’invertissin diners en el programa, s’emetés i encara estigui penjat al web. Els populars ja anunciat que demanaran explicacions a la directora de la cadena perquè, segons ells, el programa és “absolutament tendenciós” i “incita a l’odi contra Espanya”. Al seu torn, els socialistes creuen que s’ha presentat una “imatge insultant” i que EiTB no pot “presentar Euskadi com una realitat política independent de l’espanyola”.La radiotelevisió basca lamenta les crítiques i diu que estan basades en un resum del programa amb uns subtítols mal traduïts al castellà, cosa que ha provocat “descontextualització” i distorsió de l’essència del contingut. A més, també es defensa dient que és un espai “sense ànim d’editorialitzar; dirimeix i exagera tòpics propis i aliens aportant també claus i experiències que pretenen trencar aquests clichés”.

