Domènech menysprea la tasca del Govern a l’exterior per sumar complicitats pel referèndum

Última actualització Diumenge, 5 de març de 2017 16:05 h

El líder dels comuns a Madrid es vanta d'haver aconseguit suports que mai s'havien assolit des de l'executiu

Xavier Domènech ha menyspreat aquest matí la feina del govern de la Generalitat a l’exterior per buscar complicitats de cara al referèndum, no només des que el president és Puigdemont, sinó també referint-se als anys amb Mas al capdavant de l’executiu. El líder d’En Comú Podem ha afirmat que les formacions dels comuns han “treballat com ningú” pel referèndum i que han arrossegat suports internacionals que “no s'havien aconseguit mai” des del Govern.

Tot i que no ha concretat quins, el diputat al Congrés ho ha assegurat només uns dies després d’haver visitat Brussel·les per “buscar suports”, on només es va reunir amb eurodiputats dels Verds, de l’esquerra unitària i dos independents del grup socialdemòcrata. Tots, aliats naturals dels comuns al Parlament Europeu. Alhora, la conferència de Puigdemont, Junqueras i Romeva de finals de gener va aplegar membres de tots els grups a la cambra, des de conservadors, populars i socialistes, fins a liberals, Verds i esquerra unitària.Amb tot, Domènech s’ha volgut posar medalles, però no ha concretat si la feina que presumptament ha aconseguit és suficient perquè avali la votació prevista per aquest setembre per part del govern Puigdemont. De fet, el líder dels comuns a Madrid sempre ha reivindicat que hi donarà suport si hi ha d’alguna manera reconeixement internacional.