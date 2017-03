[Vídeo] Comença una campanya única per internacionalitzar Catalunya aprofitant St. Jordi

Última actualització Diumenge, 5 de març de 2017 16:40 h

Diplocat engega la iniciativa 'Books and Roses' amb un original clip destinat al públic d'arreu del món

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) ha donat el tret de sortida a una campanya única per internacionalitzar Catalunya aprofitant la Diada de Sant Jordi. La iniciativa es diu Books and Roses i és el tercer any que l’organisme posa en marxa. A diferència de les anteriors, però, aquesta edició s’ha elaborat un vídeo sobre la tradició catalana destinat a cridar l’atenció al públic internacional, a fi de donar a conèixer també el país de rebot.

Notícies relacionades

Diplocat ha estrenat aquest divendres el renovat portal www.booksandroses.cat i, sota la marca #BooksAndRoses, el web recull i difon, en anglès, català i castellà, les nombroses activitats relacionades amb Sant Jordi que es fan fora de Catalunya el dia 23 d’abril o en dates properes. L’any passat es van registrar 159 actes a 111 ciutats de 39 països i enguany és probable que n’hi hagi encara més.L’element estrella, el vídeo curt pensat per als espectadors internacionals, és obra del productor Pau Garcia Laita. El clip va ser enregistrat durant el Sant Jordi de l’any passat i inclou imatges de Barcelona i de la Fogonada de Mataró, una versió adaptada de la llegenda de Sant Jordi amb el Drac de la ciutat com a protagonista. A banda del vídeo, el web també permet inscriure’s per poder rebre informació personalitzada en funció del lloc del món on es resideixi. El portal també inclou un formulari de contacte per aportar informació sobre noves activitats.