Radio France Internationale: “A poc a poc, Catalunya s’està desconnectant d’Espanya”

Última actualització Diumenge, 5 de març de 2017 17:10 h

Un corresponsal a Madrid de l'emissora pública francòfona més popular afirma que la llei de transitorietat és el malson més gran de la Moncloa

La ràdio pública francesa, Radio France Internationale (RFI), que també dóna cobertura a tots els territoris francòfons d’arreu del món i que té una audiència de 40 milions d’oients, s’ha referit al procés català a l’espai ‘Bonjour l’Europe’. El corresponsal a Madrid de l’emissora ha fet una exposició de la situació actual política a Catalunya i ha deixat palès que el Principat ja està en un moment avançat del procés d’inependència. Tant és així que l’article escrit al web de RFI del periodista establert a la capital espanyola afirma que “poc a poc, Catalunya s’està desconnectant d’Espanya”.

En aquest sentit, el periodista explica les intencions de Puigdemont de convocar un referèndum per aquest setembre i diu que, tot i que hi ha incertesa sobre si al final es podrà celebrar, el president català està determinat a fer-ho possible. La crònica també alerta d’una “guerra judicial” i d’una “dinàmica perillosa on Catalunya s’allunya de la resta de l’Estat”. A banda, el professional, que no oblida mencionar el ‘fantasma’ de l’article 155, també creu que “el més inquietant per Madrid és que el Parlament s’està preparant per aprovar la llei de transitorietat jurídica”.