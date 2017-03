Última actualització Dilluns, 6 de març de 2017 05:00 h

Si fem cas dels grans mitjans de comunicació no, si fem cas dels documents que van sortint diríem que la sospita va en augment

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció.- Portem anys parlant del mític "3%" que un dia va treure el president Maragall, un "3%" que va fer fortuna i segueix fent fortuna per atacar CDC i el PDECAT, veurem com acaben tots els processos oberts contra la formació, però sorprèn que el "3%" no afecti al partit que ha tingut tantes altres quotes de poder com és el PSC. Un partit que té a les seves files i fins i tot manté un condemnat per finançament irregular de partits, Josep Mª Sala (cas FILESA). Una persona que segueix tenint poder i influencia al partit, segueix controlant la poderosa FECAC que presidia Garcia Prieto i que ara presideix un home de la seva confiança com és Daniel Salinero.

Notícies relacionades

Segurament existeixin raons per obrir les causes contra CDC, però tal i com fan les coses, sembla més un producte mediàtic que no actuacions amb proves contundents, registres i detencions mediàtiques, però tot segueix a un ritme de lentitud desesperant. Fins el punt de voler convertir el cas Palau amb el cas del 3% de CDC. Veurem els esdeveniments. Sembla que tota l'esperança està dipositada en el Sr. Montull, que ha promès una setmana divertida.Va sortir ja fa mesos i cada cop que s'han publicat nous indicis com els que vam publicar al directe!cat i que converteixen el procediment en sistèmic com a mínim durant cinc anys, el silenci entre els grans mitjans és més que evident.L'empresa municipal que ho concedeix, la presideix el president del PSC de Barcelona, Jaume Collboni. Malgrat tots els precedents i incompliments de la FECAC , torna a guanyar el concurs. Realment inexplicable.Segons va informar el diari econòmic @meseconomia els informes de la Sindicatura són demolidors , mostren un estil de fer les coses preocupant, passant de tot, actuant amb prepotència i sense control. Recordem que el CCB està format per cinc dels municipis mes grans de Catalunya i governats majoritàriament pel PSC durant bona part de la democràcia.Com a mostra de superioritat, el PSC segueix governant el consell de la mateixa manera, malgrat les advertències de la Sindicatura de Comptes.