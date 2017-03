Última actualització Dilluns, 6 de març de 2017 08:55 h

Just feia una crònica des de Múrcia "donde no se habla valenciano"

Gerard Sesé @gerardsese - I aquesta és, en teoria, la televisió espanyola més "progre" que té l'Estat... la televisió que s'ha arribat a titllar com la veu de Podemos. Aquesta televisió, La Sexta, s'avergonyeix de parlar en valencià. I a més, reincideix en demanar perdó quan saluda en català al seu corresponsal valencià quan aquest es trobava fent una crònica a Múrcia. "Tengo que pedir disculpas a la Región de Múrcia, sabemos que allí no se habla valenciano".

Fins en dues ocasions, dues presentadores de La Sexta han hagut de demanar perdó, segurament seguint ordres a través de l'auricular, per haver saludat dient "Bona vesprada" al seu corresponsal valencià quan aquest es trobava fent una crònica des de Múrcia. Un fet que, segons les presentadores, podria "haver ferit alguna sensibilitat". S'excusen perquè a Múrcia no es parla valencià. Un fet, que, si ens posem estrictes, a més, és fals. El Carxe és una serra de fins a 1.371 metres d'altitud que dóna nom a una zona dels municipis murcians de Iecla i Jumella a l'Altiplà i Favanella a l'Oriental, on es parla valencià de manera continuada des del segle XIX. Excuses de mal pagador

Cristina Villanueva, que és catalana, ha respost les crítiques via Twitter. Primer es tornava a penedir d'haver parlat en valencià i es mostrava compungida per l'error: "Llevamos 10 años saludando a Javier Borras con Bona Vesprada porque es valenciano. Así que es x la costumbre. Todo mi cariño a los murcianos"

Després, responia un usuari que li preguntava "per què?" i es justificava al·legant que és una qüestió del llibre d'estil: "És senzill. Hi ha un llibre d'estil. M'he equivocat i he demanat disculpes. Res més." Les explicacions les ha fet en català, no sabem si haurà de tornar a demanar disculpes.

Llevamos 10 años saludando a Javier Borras con Bona Vesprada porque es valenciano. Así que es x la costumbre. Todo mi cariño a los murcianos https://t.co/mvNn8CIyIB — Cristina Villanueva (@cris_villanueva) 5 de març de 2017

@santiquero És senzill. Hi ha un llibre d'estil. M'he equivocat i he demanat disculpes. Res més. — Cristina Villanueva (@cris_villanueva) 5 de març de 2017

De totes maneres, la vergonya, la por, el complex i la fòbia espanyola a la catalanitat, queda totalment plasmada en aquest vídeo.

