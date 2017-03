El pacte amb el PSC embruta els comuns

Última actualització Dilluns, 6 de març de 2017 10:30 h

Nou escàndol a TMB amb una carta on s'assegura que s'amagaran els sous dels directius que estan fora de conveni

El pacte de Barcelona en Comú amb el PSC segueix esquitxant i embrutant els comuns. De nou salta a la primera plana de l'actualitat els desorbitats sous dels directius que estan fora de conveni a TMB, l'empresa pública de Transports Metropolitans de Barcelona. L'home col·locat per Ada Colau a la regidoria de Mercedes Vidal, Enrique Cañas Alonso va enviar un e-mail a Jordi Maset, líder del PSC al Masnou i impulsor del recurs dels directius de TMB contra la resolució de Transparència, que aquests van aportar a la causa del TSJC, assegurant que es farien els tripijocs necessaris per a amagar els sous.

L'home col·locat per Ada Colau per ajudar a Mercedes Vidal a la conselleria de mobilitat, Enrique Cañas Alonso, és el conseller delegat de TMB, l'empresa de Transports Metropolitants de Barcelona, que gestiona un pressupost de més de 700 milions d'euros i una plantilla que supera els 8.000 empleats. Un home que ja va ocupar un càrrec similar a Saragossa de la mà dels socialistes però que va ocupar poc més d'un any. Va ser destituït de manera fulminant per la seva 'no gestió'.

Ara, eldiario.es ha publicat l'escrit de Cañas, que ha enviat un e-mail a Jordi Maset, líder del PSC al Masnou i impulsor del recurs. Cañas, es compromet a lliurar la informació de tal manera que apareguin unes quantitats no individualitzades i que, a més, "no es corresponen a la quantitat real percebuda", textualment. Assegura que "en cap cas" es publicaran les dades a transparència i que ho faran de la següent manera: es publicarà "una retribució màxima teòrica atès que està homogeneïtzada en jornada i anual i que, per tant, no es correspon a la quantitat real percebuda per l'ocupant del lloc".

Cal tenir en compte que el sou mitjà de les 22 persones que formaven la cúpula directiva de TMB va arribar el 2011, en plena crisi, als 139.000 euros anuals durant l'últim govern de coalició entre el PSC i ICV a l'ajuntament de Barcelona. Aquestes són les dades que oferia ahir La Vanguardia, que ha tingut accés als sous de la vintena de persones que ha dirigit l'empresa pública durant l'última dècada.

