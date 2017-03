L'elecció d'Empar Marco per a dirigir la RTV del País Valencià posa nerviós al blaverisme

Última actualització Dilluns, 6 de març de 2017 11:45 h

Critiquen que el seu CV estigui ple de mitjans catalans

L'elecció d'Empar Marco com a nova directora de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha posat molt nerviós al blaverisme que veu com perd quota de poder i influència des que el PP ha perdut el control de la política al País Valencià. De fet, han carregat durament contra Marco amb arguments de l'estil: "el seu CV està basat a haver treballat en empreses catalanes" o que al seu LinkedIn parla de País Valencià el "nom no oficial de la comunitat".

El blaverisme treu fum

El portal "LevanteFeliz Destapando el catalanismo en la Comunidad Valenciana" ha publicat un article que carrega contra Empar Marco amb uns arguments de riallada. Destaquen com a molt negatiu que Empar Marco va treballar des de 1993 a 1995 com a corresponsal a Catalunya Ràdio, des de 1994 al 2000 al Diari Avui, de 2000 a 2002 a La Vanguardia, i des del 2003 a l'actualitat, segons les seves pròpies paraules, com "corresponsal de TV3 al País Valencià (nom no oficial de la Comunitat Valenciana)".

Assetjament a Twitter

Empar Marco ha estat subjecte d'un assetjament a Twitter per part dels blavers que han començat a repescar tuits catalanistes de la periodista: com quan va fer referència a l'himne valencià: "quina lletreta, per ofrenar noves glòries a Espanya ... Què hi farem" o quan celebrar el desglaç entre les relacions entre Catalunya i el País Valencià i que esperava poder recuperar "el senyal de TV3". També va compartir tuits d'un esdeveniment que donava suport als països catalans i va escriure sobre com 1 entitat en aquest esdeveniment demanava "eines per construir un espai comunicatiu català", incloent-hi el valencià en aquest espai.

Critiques que obliden el més important

Tal com explicava LaVeu.cat , la designació d'Empar Marco ha despertat una immediata onada de crítiques per part de polítics, periodistes i organitzacions partidàries del secessionisme lingüístic. Fins i tot el principal partit valencià, el PP, va carregat durament abans i tot que Marco pogués prendre cap decisió acusant-la d'haver estat "col·locada per motius ideològics".

L'altre fet que obliden aquestes crítiques és que Marco serà la primera directora d'una radiotelevisió pública valenciana que no només serà periodista, sinó que a més haurà estat escollida mitjançant un concurs públic obert i transparent.

La frustració de l'unionisme

Com també narra LaVeu.cat , fins i tot el periodista Pere Valenciano, director d'El Periódico de Aquí, ha anunciat que impugnarà el concurs perquè considera que el procés "ha sigut un tongo disfressat de concurs públic per a aparentar el que no és".

