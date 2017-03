thor Girona Girona

6 de març de 2017, 13.07 h

#1 . En resposta a aquesta afirmació que em sembla un gran argument , ironicament parlant, per :



1.- Aquesta afirmació NO es fa basant-se en cap normativa específica. No s'han donat mai un cas similar.

2,. Estan com ciutadans europeus, com ens faràn fora?

3.- Si no s'arriba a cap acord am l'estat espanyol , el deute públic se'l mengen sencer.(no crec que interessi a l'UE).

4.- Tampoc crec que a l'UE li interessi no tenir un pais amb aportacions netes i no subsidiat com Espanya.

