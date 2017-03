Podemos rebenta el somni de Colau abans de començar

Última actualització Dilluns, 6 de març de 2017 13:00 h

La direcció creu que "no es donen les condicions" per mantenir-se a la construcció del nou espai

De moment tot va malament. El somni d'Ada Colau de crear un partit transversal de les esquerres fa aigües per tot arreu. Ja d'entrada, les esquerres independentistes van girar l'esquena al projecte per la constant indefinició sobre el procés dels comuns. Tant Esquerra com la CUP van declinar la invitació. Així, doncs, a Colau només li quedava ICV, EUiA, Podemos i Procés Constituent més altres independents. Ara hi trobem una nova baixa: Podemos de Catalunya es desmarca del projecte denunciant la manera de fer, des dels despatxos, que té la nova formació.

La secretària de Feminisme i Coordinació Interna, Noelia Bail, i la secretària d'Organització, Ruth Moreta de Podemos a Catalunya

La direcció de Podemos a Catalunya considera que ara per ara "no es donen les condicions" perquè la seva organització continuï participant a la construcció del nou espai polític amb ICV, EUiA i BComú. La secretària d'Organització, Ruth Moreta, i la de Feminisme i Coordinació Interna, Noelia Bail, han explicat en roda de premsa aquest dilluns que el punt de discrepància amb la resta de formacions dels comuns són el codi ètic i la participació. Podemos vol que es voti a través de la seva web sense que la militància s'hagi d'inscriure, i validar presencialment, en un nou cens. Qui tindrà l'última paraula són, però, els 52.000 inscrits a Podemos a Catalunya que a partir de dimecres rebran la documentació i la informació i, amb un sistema encara per determinar, deliberaran i es posicionaran abans del 20 de març.



Duel d'egos

Albano Dante Fachin ja havia mostrat discrepàncies amb els comuns, sobretot al Parlament de Catalunya. El difícil equilibri d'egos entre Fachin i Joan Coscubiela va portar la coalició al límit de la fractura. Finalment es van imposar unes quotes de temps repartits entre les formacions. Fachin se sent amb més força que mai després que Pablo Iglesias s'imposés al congrés de Podemos de Vistalegre i desafia als comuns per liderar l'esquerra espanyola a Catalunya.

